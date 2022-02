Empresa de ônibus pede aumento de passagem e ameaça recolher frota

Empresa de ônibus de Passos ameaça demitir todos os funcionários e suspender o serviço de transporte público (foto: Imagem ilustrativa - StockSnap/Pixabay) A empresa responsável pelo transporte público de Passos, no Sul de Minas, colocou a prefeitura contra a parede. A viação afirmou que, se o preço da passagem não subir dos atuais R$ 3,30 para R$ 4,40 em no máximo 10 dias, a frota será recolhida e todos os funcionários serão demitidos. A gestão municipal afirma estar ciente da ameaça e garante que vai solucionar o impasse a tempo.

“Quando assinei o documento de prorrogação do contrato por mais seis meses com a prefeitura, solicitei o reajuste porque no final de cada mês as despesas com as receitas estavam se igualando. A CAF está em Passos desde 2019 e o preço da passagem continua a R$ 3,30. Os insumos e outros produtos que consumimos - combustíveis, por exemplo - para oferecer o serviço de boa qualidade, encarecem todos os meses”, alega Ferreira.

Conforme a proposta enviada à Prefeitura de Passos, o percentual do reajuste da tarifa é de 33,33%. Segundo o empresário, em meados de dezembro de 2021, ele recebeu um pedido do prefeito Diego de Oliveira (PSL) para que segurasse o aumento da passagem, porque teria um Plano B a colocar em execução.

“Diego propôs aumentar o subsídio à CAF de R$ 160 mil para R$ 195 mil, e suspender o reajuste. Concordei, mas se houvesse agilidade no trâmite legal para que os vereadores pudessem aprovar o Projeto de Lei (PL). Veio o recesso do Poder Legislativo em janeiro, e resta apenas uma semana para saber se o Plano B vai dar certo”, questiona.

Otimismo

A prefeitura de Passos protocolou no início de janeiro um projeto para cumprir o que o empresário afirma que o prefeito prometeu. De acordo com o Projeto de Lei 0001/06/01/2022, que altera a lei 2.311 de 26 de dezembro 2002, “o valor do subsídio será majorado em até R$ 35 mil, com vigência de 120 dias a partir de 16 de dezembro de 2021, tendo em vista o necessário equilíbrio da relação contratual”.





Fica vedada a realização de aumento de transporte público durante o período mencionado.

O texto foi protocolado no dia 6 de janeiro, mas até agora não foi votado. "Temos que aguardar, mas está tudo alinhavado para a votação na segunda-feira. Tudo transcorrerá bem”, afirma o secretário de Planejamento, Edson Martins. "A melhor solução para a prefeitura e para os munícipes é a aprovação por parte da Câmara Municipal autorizando o repasse mensal”, complementa.





“O nosso líder político na Câmara está em tratativas com os demais vereadores para pautarem e votarem na próxima sessão, e o documento já está sendo analisado pelas comissões da Câmara. Se houver recusa na aprovação do PL, o prefeito provavelmente deverá autorizar o aumento conforme previsto em contrato", diz o secretário.





"Lembro que este repasse é temporário, ou seja, no ato que entrar o novo modelo de transporte público em Passos em meados do ano, o subsídio voltará para o valor original”, complementa.

Tramitação