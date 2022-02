Mesmo sem feriado, hotéis em Minas devem ter boa ocupação

Previsão é de que a rede hoteleira do interior do estado tenha ocupação de 84% no carnaval 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Apesar do cancelamento do carnaval, os hotéis em Minas Gerais devem ter crescimento no faturamento deste ano. O Grupo Tauá, responsável pelo Grande Hotel Termas de Araxá e Tauá Resort Caeté, prevê cerca de lucro 16% maior que no mesmo período do ano passado.

A estimativa do Grupo é de que as duas unidades no estado atraiam 7.125 hóspedes, número 45% maior que no ano passado. Juntas, elas devem arrecadar mais de R$ 2,1 milhões, quase 35% do faturamento do grupo no período. Em 2021, o carnaval movimentou mais de R$ 5,3 milhões nos quatro hotéis do grupo.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a taxa de ocupação dos hotéis no interior de Minas será superior à registrada no mesmo período do ano. “A rede hoteleira do interior deve ter uma ocupação de 84% no carnaval 2022”, informou em nota.

Em Belo Horizonte, a previsão é que a taxa de ocupação chegue no máximo a 50%. Em 2020, antes da pandemia, os hotéis da capital registraram ocupação de 93 a 100%. “É uma perda grande. O carnaval lotava aproximadamente 100 hotéis da capital.”.

A Associação informou que com o aumento de casos de COVID-19 no início do ano, as vendas de pacotes de turismo caíram no estado. Mas com os números se normalizando e o avanço da vacinação, a expectativa é de um crescimento nas vendas.

“Nossa expectativa é poder planejar e trabalhar normalmente, com 75% do setor operando no 1º semestre e 100% no segundo semestre. Essa é, inclusive, uma expectativa nacional”.

De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o carnaval em 2022 deve ter uma movimentação financeira de R$ 6,45 bilhões, um volume de receita 21,5% maior do que o registrado em 2021. Com isso, a expectativa do setor hoteleiro como um todo é alta, já que o feriado é um dos que mais movimentam o mercado no ano.

O Grupo Tauá informou que todas as unidades seguem rígidos protocolos sanitários. Além da medição de temperatura na entrada do hóspede, todos os quartos são limpos e higienizados com antissépticos ou sanitizantes autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O uso de máscaras também é obrigatório dentro de locais fechados e o hotel disponibiliza álcool em gel para os hóspedes.