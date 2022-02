Parte de casa desaba e deixa idosa ferida em Pará de Minas

A moradora foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e Samu (foto: Divulgação/Samu)

Parte de uma casa desabou e deixou uma idosa ferida, em Pará de Minas, Região Centro-Oeste do estado, no início da manhã desta sexta-feira (18/2). A chuva dos últimos dias agravou a situação do imóvel, que já apresentava risco de queda.



Apenas uma pessoa estava no local no momento do ocorrido. A mulher, de 65 anos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A idosa estava consciente, com pressão arterial alterada, corte na parte de trás da cabeça e possível luxação no tornozelo esquerdo e punho direito. Ela foi levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas.

Vistoria do Corpo de Bombeiros já apontava risco de desabamento (foto: Divulgação/Samu)



Estrutura comprometida

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu na cozinha. A Defesa Civil foi acionada para averiguar se o restante da estrutura do imóvel também foi comprometido.



Há cerca de um ano, a casa, que fica no bairro São Cristóvão, foi vistoriada pelos bombeiros. Na época, os moradores foram notificados e informados sobre o risco de desabamento.



Técnicos da Defesa Civil estiveram no local. Entretanto, ainda não foi divulgado um balanço sobre a situação do imóvel. Residências vizinhas também dever ser fiscalizadas.



Devido às chuvas desta madrugada, outras regiões foram atingidas e a equipe está fazendo o monitoramento.



Estradas

Pelo menos 12 pontes de acesso a comunidades rurais estão prejudicadas desde o início das chuvas. Algumas foram levadas pela correnteza. Na estrada de acesso a Limas, a ponte que dá acesso ao povoado foi arrancada.



Já na área urbana de Pará de Minas, a Rua José Gomes Ferreira, no Bairro Grão-Pará, ficou totalmente intransitável, crateras se formaram dificultando, até mesmo, o acesso de moradores às residências. Ações reparatórias estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.



Previsão

A previsão é que a chuva continue nos próximos dias em Pará de Minas. “Previsão de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer momento, podem ser de forte intensidade. A chuva vai até domingo”, explica o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir de Azevedo. A temperatura deve variar entre 16°C e 27°C.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM