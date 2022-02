Mulher morre soterrada em Minas enquanto lavava a louça

Mulher estava nos fundos da casa quando barranco cedeu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma mulher de 45 anos é mais uma vítima de uma ocorrência do período chuvoso em Minas Gerais. Ela foi soterrada nessa quinta-feira (17/2) na localidade de Córrego Conceição dos Limas, em Frei Gaspar, no Vale do Mucuri.





09:32 - 18/02/2022 Deslizamento de terra mata família em Caratinga Segundo o Corpo de Bombeiros, há informações de que a vítima estava lavando louça nos fundos de um imóvel quando foi surpreendida pelo deslizamento de um barranco. A princípio, a terra cedeu em função das chuvas.





A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni, por volta das 15h45. Mais tarde, os militares ainda realizaram vistorias em dois locais com risco de desabamento no centro de Frei Gaspar.