Deslizamento de terra mata família em Caratinga

Terra entrou no primeiro pavimento, onde as vítimas dormiam (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Três pessoas da mesma família morreram em um deslizamento de terra na madrugada desta sexta-feira (18/2) em Caratinga, no Vale do Rio Doce. O caso ocorreu no Bairro Santo Antônio.





Segundo o Corpo de Bombeiros, era uma casa de dois andares. Na parte de baixo, moravam um homem de 42 anos, a companheira dele, de 22, e a filha de 17 anos. Vizinhos contaram que o deslizamento foi pouco antes das 6h e afetou o primeiro pavimento da casa.





Os vizinhos tentaram chamar os moradores, mas ninguém respondeu. Ao arrombar a porta, eles perceberam que uma das paredes havia sido danificada e a lama entrou. Eles já encontraram uma vítima sem sinais vitais e outra com metade do corpo soterrada.









Desde o início do período chuvoso em Minas Gerais, no fim do ano passado, 27 pessoas morreram e mais de 9 mil ficaram desabrigadas porque tiveram as casas destruídas, danificadas ou ameaças de desabamento, segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual divulgado ontem (17/2).