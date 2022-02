Deslizamento em Nova Lima: trecho da MG-030 está parcialmente interditado

Trecho da BR-030 permanece parcialmente interditado após deslizamento (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M ) O trânsito na MG-030, na altura de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, está parcialmente bloqueado desde as 19h desta quinta-feira (17/2). Um deslizamento de terra invadiu a pista no trecho entre os trevos dos condomínios Vale dos Cristais e do Quintas II.









A orientação para veículos leves é que busquem rotas alternativas dentro de Nova Lima. Com chances de novos deslizamentos, ainda não há previsão de limpeza do local. Para aqueles que seguem no sentido Belo Horizonte, os desvios são feitos pelo centro da cidade.





Deslizamento ocorreu na noite desta quinta-feira (17/2) (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M )

Trecho interditado

O trecho interditado já estava em obras para duplicação da pista. Ainda segundo a Defesa Civil, o defeito foi identificado na drenagem, e como consequência a água entrou por baixo do maciço.





Uma engenheira da obra passava pelo local e observou indícios de desabamento. O trecho foi imediatamente interditado.