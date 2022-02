Deslizamento de terra interdita trecho da MG-030, em Nova Lima

Motoristas que precisam trafegar pela MG-030, na altura de Nova Lima, devem ficar atentos. Um deslizamento de terra invadiu a pista em direção a Nova Lima nesta quinta-feira (17/2) e o fluxo no trecho será totalmente interditado das 19h às 7h. Durante o dia, o tráfego funcionará no sistema "pare e siga", em apenas uma pista.

O deslizamento ocorreu perto do Bairro Chácara dos Cristais, no trecho entre os trevos dos Cristais e do Quintas II, segundo a gestão municipal. "Por conta do risco de novos deslizamentos, o trânsito no local será alterado até novas orientaçõs", afirmou a prefeitura de Nova Lima, por nota, às 17h.