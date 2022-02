Motorista de funerária é preso quando transportava corpo em Minas

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

O caso aconteceu por volta das 23h desta segunda-feira (14/2) (foto: Rota 21 Plantão) Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas quando dirigia um veículo de funerária, transportando um corpo, na noite dessa segunda-feira (14/2), no Sul de Minas. Ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) próximo ao km 489 da BR-146, em Poços de Caldas.

No momento da abordagem, o veículo transportava um caixão com um corpo no interior. O cadáver foi transferido para outro veículo da funerária responsável e o carro em que o motorista estava foi apreendido para providências, segundo a PRF, por questões administrativas.





Já o motorista detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas.