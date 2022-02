Homem é encontrado morto em hotel nobre de Minas Gerais

A Polícia Militar foi acionada pela gerência do hotel (foto: Galatas Golden Hotel/Divulgação) A Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, investiga uma morte misteriosa ocorrida dentro de um quarto de hotel. Um homem de 34 anos foi encontrado morto nessa segunda-feira (14/2), dois dias após ter tido contato com alguém do hotel. A principal suspeita das autoridades é de que o homem, morador de Araxá, tenha sofrido uma overdose.

Depois de tentar vários contatos telefônicos com o quarto, os funcionários foram até lá e bateram na porta por várias vezes, não sendo atendidos. Por fim, eles acessaram o local e encontraram os pertences do hóspede espalhados, além da porta do banheiro trancada. Com a chegada dos policiais militares, o banheiro foi aberto e o homem encontrado caído ao chão sem sinais vitais.

Na pia do banheiro havia um tablet com resquícios de um pó, possivelmente cocaína. A perícia técnica da Polícia Civil procedeu com os trabalhos de praxe e não encontrou sinais de violência. Uma das suspeitas é que o homem tenha sofrido uma overdose.

O gerente do hotel contou que o último contato com o hóspede foi no sábado (12/2), não sido mais visto desde então. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido entre a noite de sábado e o início de domingo, devido ao estado de decomposição do corpo.

Foram recolhidos vários pertences, tais quais dois celulares, um tablet da Apple, R$ 87 e 30 euros. O caso está sendo investigado.