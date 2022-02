Mãe salva filha de 19 anos que era torturada e detida em cárcere privado

A Polícia Militar conseguiu salvar a mulher após denúncia da mãe dela (foto: Imagem ilustrativa - fsHH/Pixabay)

Olhos roxos e inchados, marcas e hematomas em todo o corpo, resultados, inclusive, de queimaduras. Essa era a situação de uma mulher, de 19 anos, que era mantida em cárcere privado pelo namorado, um homem de 18 anos, que foi preso no Centro de Ipatinga, no Vale do Aço, nessa segunda-feira (14/2).

A PM foi procurada pela mãe da vítima, que alegava que sua filha era mantida em cárcere privado pelo namorado. A denunciante contou que os dois eram namorados e passaram a viver junto há um ano - e os episódios de agressão eram frequentes.

Imediatamente, uma guarnição foi enviada para o endereço apontado pela mulher e lá chegando, na Rua Itajubá, os policiais se surpreenderam pela situação da mulher e a quantidade de ferimentos.

As agressões, segundo a vítima, eram recorrentes e que o companheiro a estaria impedindo de sair de casa e ir trabalhar, principalmente. A jovem ainda afirmou que havia sido torturada dias antes, com um isqueiro, e tinha muito medo de denunciar o companheiro.

O homem foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Ipatinga, enquanto a vítima foi encaminhada a um hospital, para exames dos ferimentos e consequentemente, ser medicada.