Adolescente morre em engavetamento com 4 veículos na MG-230

O automóvel ficou prensado entre duas carretas (foto: Reprodução/WhatsApp)

Um engavetamento envolvendo quatro veículos causou a morte de um adolescente de 14 anos nessa segunda-feira (14/02), no km 33 da MG-230, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. A vítima estava em um carro de passeio na companhia da mãe, que ficou ferida. O motorista de um ônibus, com 40 passageiros, conseguiu desviar e evitou uma tragédia maior.

O automóvel Renault/Kwid bateu na traseira do bitrem e o empurrou para frente. Com o impacto, o bitrem colidiu numa carreta que estava a frente. O condutor da carreta, atingida pela bitrem, não aguardou a chegada da polícia.

Na sequência, um ônibus teve que invadir a contramão para desviar dos veículos que estavam parados na pista. Por fim, um motorista de 41 anos, que conduzia uma carreta não conseguiu parar ou desviar e bateu contra o carro de passeio, que ficou esmagado entre os dois parachoques.

Dentro do Renault/Kwid havia três pessoas. O adolescente, que morreu no local. O motorista, de 44, e a passageira, de 42 (mãe do adolescente), foram resgatados e levados paa o Hospital Municipal de Serra do Salitre.



O condutor apresentava fratura exposta no braço e a passageira trauma intra-abdominal. Ambos foram transferidos para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) em Patos de Minas.

O carro ficou totalmente destruído (foto: Reprodução/PMRv)

Os ocupantes dos demais veículos, incluindo 40 passageiros do ônibus, não sofreram nenhum ferimento. A pista ficou fechada parcialmente e o trânsito no sistema pare e siga durante 11 horas, o que causou um congestionamento de cerca de 1km.

A MG-230 é usada como desvio devido a interdição da BR-365, entre Patos de Minas e Guimarânia. Desde domingo (13/02), verificou-se um aumento substancial no volume de veículos, sobretudo de carga.