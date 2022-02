Patos de Minas: caminhão desgovernado bate em casa enquanto morador dormia

Caminhão destruiu o muro e atingiu a parede da casa (foto: Igor Nunes)

Um morador de 40 anos, do Bairro Vila Rosa, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, acordou assustado na manhã desta terça-feira (15/02). Um caminhão caçamba perdeu os freios e atingiu o muro e a parede do imóvel. Apesar do susto, o homem, que dormia quando o acidente ocorreu, não sofreu nenhum ferimento. Já o caminhoneiro teve um pequeno corte no braço.

A residência fica na Rua Minas Gerais, entre o cruzamento com a Santa Rosa e a Miguel Americano Bicalho. O motorista relatou que ligou o motor do caminhão e, no mesmo instante, começou a se movimentar. Ao tentar acionar os freios, percebeu a falha mecânica, não sendo possível evitar a colisão.

Após escapar ileso, o morador disse que trabalha no período noturno, e tem o costume de dormir durante o dia.

O caminhoneiro sofreu um pequeno corte no braço e dispensou atendimento médico. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência para providências futuras. A Defesa Civil avaliará o imóvel para verificar se há necessidade de interdição.