BR-365 é totalmente interditada em Patos de Minas; veja opções de desvio

A erosão na pista surgiu na quinta-feira (10/02) e aumentou (foto: Igor Nunes) A BR-365, entre Patos de Minas e Patrocínio, no Alto Paranaíba, está totalmente interditada neste domingo (13/02). Trata-se do trecho do km 428, na Ponte dos Vieiras. A interdição foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



As equipes seguem mobilizadas para encontrar uma solução para o problema.



Desvio

Mapa mostra desvio sugerido pela PRF e pelo DNIT, (foto: Reprodução (Google Maps))

A opção de desvio, com cerca de 198 km, é através da BR-354/352. No trevo da pipoca, o motorista deve acessar a BR-354/352 e seguir até o trevo com a MG-230, em Rio Paranaíba. Na sequência, trafegar até Serra do Salitre, onde acessará a BR-146 e por fim a BR-365 em Santana de Patos.