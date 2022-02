BH tem sete regionais com risco de deslizamentos de terra neste domingo

Apesar da trégua nesta manhão de domingo na chuva contínua dos últimos dias em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu alerta geológico para sete regionais, que estão no nível vermelho de atenção. Quem mora nas regionais Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Noroeste, Leste, Oeste e Centro-sul deve ficar atento aos sinais de deslocamento do solo.

A previsão meteorológica prevê céu nublado e parcialmente nublado com chuva na capital neste domingo (13/2). O risco geológico está no nível máximo, forte, nestas egiões devido ao acumulado de 70 milímetros de chuva em 72 horas. A regional do Barreiro foi classificada com risco moderado, com acumulado de chuva superior a 50 milímetros em 48 horas.