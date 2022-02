Sol reaparece em BH, mas tendência é de chuva isolada à tarde

(foto: Álvaro Duarte/EM/D. A Press)

O domingo amanheceu com sol em Belo Horizonte, ainda que tímido, entre nuvens, mas a tendência é que à tarde tenha pancadas de chuva isoladas à capital mineira, segundo os meteorologistas.Esse é o cenário que deve prevalecer ao longo da semana, a transição de um cenário de chuva constante para pancadas mais isoladas, que são mais típicas do verão.De acordo com o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em BH será de 26ºC, enquanto a umidade do ar mínima à tarde fica em torno dos 60%.No restante do estado, a chuva é mais intensa nas regiões Noroeste, Norte, Central e Leste. Porém, a tendência é que as precipitações também diminuam ao longo da semana, abrindo espaço para pancadas isoladas.A temperatura mais baixa registrada em Minas Gerais nessa madrugada foi de 16,6º C nos municípios de Diamantina (Região Central) e Maria da Fé (Sul). Já na Região Norte, os termômetros devem chegar aos 35ºC à tarde.