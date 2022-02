Chuvas em Minas: mais de 60 mil pessoas tiveram de deixar suas casas

Chuvas causaram alagamentos em vários pontos do estado; Aimorés (foto) foi uma das cidades afetadas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 13/1/22)

Alerta redobrado em BH

Riscos também no interior

As chuvas que assolaram Minas Gerais desde o fim de 2021 forçaram 60.656 pessoas a deixarem suas casas. Os números foram divulgados neste sábado (12/2) pela Defesa Estadual. Desde 1° de outubro último, 25 cidadãos morreram em virtude dos temporais.Das mais de 60 mil pessoas obrigadas a abandonar as residências, 52.079 foram classificadas como desalojadas - grupo que contempla os que puderam ser abrigados em casas de parentes e amigos. Outros 8.577 acabaram desabrigados e, por isso, precisaram ser amparados por abrigos públicos.Por causa das chuvas em sequência, 420 cidades mineiras decretaram, em algum momento dos últimos meses, situação de emergência.Ontem, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta sobre o aumento dos volumes de chuva nos primeiros dias de fevereiro e salientou que oito das nove regiões da capital vivem séria ameaça de deslizamentos, sobretudo em áreas de encostas. A cidade está em risco geológico pelo menos até a terça-feira (15) . Em apenas 11 dias, várias regiões da capital superaram o volume de chuva previsto em todo o mês No último boletim divulgado pelo município, apenas o Barreiro não havia superado essa marca até a noite de ontem. O total para fevereiro é de 181,4mm, mas o último levantamento já apontava um volume de 172,4mm (95% do previsto para todo o mês).Venda Nova continua sendo a regional com o maior volume de chuva nos últimos dias, com 330,8mm (182,4% da média do mês), seguida pela Regional Centro-Sul, com 247,8mm (136,6%); Norte, com 241,4mm (133,1%); Pampulha, com 234,6mm (129,3%); Noroeste, com 223,2mm (123,0%); Oeste, com 215,2mm (118,6%); Nordeste, com 211,4mm (116,5%); e Leste, com 200,4mm (110,5%).Em Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado, o Rio Itapecerica subiu 1,05 metro acima do normal. A Defesa Civil local monitora as áreas onde há possibilidades de alagamento Ontem, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a população se manteve de sobreaviso por causa das enchentes. Até ontem, mais de 120 famílias precisaram deixar suas casas em solo patense