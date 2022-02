Chuva: Patos de Minas já tem 121 famílias desalojadas após cheia de rio

Famílias estão em casas de amigos e parentes ou em abrigos após enchente em Patos de Minas (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Em três dias, o número de famílias que deixaram suas casas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, devido à enchente do Rio Paranaíba, aumentou em seis vezes. Nesta sexta-feira (11/2), são 121 famílias desabrigadas ou desalojadas no município. O nível do curso d'água já ultrapassou os 11 metros, segundo os bombeiros nessa segunda cheia em 2022.



Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (11/2) pela Central de Atendimento Social às Vítimas da Enchente (CASVE), somadas as 121 famílias que já tiveram que deixar suas casas, 311 pessoas foram afetadas pela cheia. O número inclui 51 crianças.



No início da semana, o número desabrigados ou desalojados era de 20 famílias, ainda com o rio Paranaíba em pouco abaixo dos 10 metros, mas já com águas transbordando.



São considerados desalojados, aqueles que abandonaram temporária ou definitivamente a habitação, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, e que, não necessariamente, precisam de abrigo provido pelo Sistema. Os desabrigados precisam de abrigo provido por terceiros.



A orientação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil é para que as pessoas não esperem a água entrar na residência para providenciar a mudança. As pessoas que precisarem de ajuda da central devem ligar para (34) 3822-9740.