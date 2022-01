Chuvas: Patos de Minas cria Central de Atendimento Social a desabrigados

Mesmo sem chuvas, nível do Rio Paranaíba segue fora do comum (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) No município de Patos de Minas, interior do estado, já há quase 400 pessoas desalojadas ou desabrigadas e, por isso, a prefeitura criou a Central de Atendimento Social às Vítimas das Enchentes – CASVE. O objetivo do núcleo é ofertar apoio pisicossocial às famílias afetadas.

A central está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social e é composta por coordenadora, assistentes sociais e psicólogas. A equipe vai atender às necessidades das famílias atingidas pelas inundações no município.

O trabalho consiste em levantamento de demandas, identificação de vulnerabilidades, orientação, acolhimento, encaminhamentos e outros serviços. As equipes estão verificando questões relacionadas à insegurança alimentar, documentação civil, benefícios eventuais e outras demandas.

As demais famílias em situação de vulnerabilidade social ou com alguma necessidade específica devem procurar o CRAS de referência, preferencialmente a partir de 17 de janeiro.





Novo boletim



Informações divulgadas pela prefeitura de Patos de Minas na tarde desta sexta-feira (14/1) apontam aumento do número de desabrigadas ou desalojas, de 307 para 399 pessoas. São 132 famílias atingidas pela enchente, sendo 325 adultos e 74 crianças.

Mesmo com a diminuição do volume das chuvas, as áreas alagadas ainda continuam com nível elevado na cidade e também na zona rural.