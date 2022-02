Ponte do Arco volta a ser interditada em Patos de Minas por causa de cheia

Ponte é considerada de risco e há desvios para o trecho (foto: Reprodução/Ascom/Prefeitura de Patos de Minas) Com o Rio Paranaíba voltando a subir para além dos 10 metros, mais uma vez a Prefeitura de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, interditou a ponte do Arco. Pelo menos mais quatro locais da cidade estão interditados devido aos riscos de inundação. Essa é a segunda enchente no município neste ano.



De acordo com alerta da prefeitura quem passaria pela ponte, no bairro Nossa Senhora Aparecida, deve buscar desvios foram feitos pela rodovia BR-365 e também pela estrada da Serrinha. Não há previsão para liberação da ponte.



Há alertas para os bairros Jardim Paulistano, Santa Luzia, Vila Rosa, Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, São José Operário e Coração Eucarístico.



Outros pontos bloqueados foram o final da Rua Rio Grande do Sul, nos bairros Nossa Senhora Aparecida e São José Operário; a Rua Vereador João Pacheco, entre os bairros Cristo Redentor e Jardim Paulistano; a Avenida Vitória da Conquista, no Bairro Santa Terezinha; e o final da Rua Florianópolis, no Bairro São José Operário.



O Corpo de Bombeiros informou que as previsões climatológicas preveem volume considerável de chuvas para os próximos dias, o que consequentemente elevará o nível das águas novamente na cidade. Os militares monitoram o rio Paranaíba e segue atento para ações de resgate e salvamento de eventuais vítimas.