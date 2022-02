Rio Paranaíba volta a subir em Patos de Minas e 20 famílias deixam casas

Houve transbordamento do Rio Paranaíba em alguns pontos (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) O Rio Paranaíba voltou a subir em Patos de Minas e está a quase 10 metros acima do nível normal. Devido às chuvas dos últimas dias, houve pontos de alagamento e 20 famílias saíram de suas casas para evitar riscos. A prefeitura atualizou o Plano de Ação em Auxílio às vítimas das enchentes.

Há dias voltou a chover no local no município do Alto Paranaíba, o que fez o principal rio da localidade chegar a 9,7 metros acima do nível normal, deixando as regiões ribeirinhas em sinal de alerta. Inclusive já houve transbordamento do Paranaíba em alguns pontos.

A vice-prefeita Sandra Gomes e representantes das secretarias de Governo, Administração, Desenvolvimento Social e Obras Públicas, da Procuradoria-Geral, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se reuniram para atualização das ações da prefeitura.

Cestas básicas, produtos de limpeza e de higiene pessoal estão entre os itens entregues às famílias. As mudanças também ocorrem com todo apoio da Secretaria de Obras Públicas, que cede caminhões e mão de obra para o transporte dos móveis.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão monitorando o nível de rios e córregos que cortam as áreas urbana e rural, levantando informações que auxiliam na tomada de decisões e nas ações por parte do Executivo local. As previsões climatológicas preveem volume considerável de chuvas para os próximos dias, o que consequentemente elevará o nível das águas novamente no município.

Famílias que se recusarem a deixar temporariamente os imóveis ribeirinhos, mesmo orientados pelos órgãos competentes, assinarão termo de responsabilidade assumindo eventuais riscos da decisão. O balanço de desalojados e desabrigados será atualizado conforme levantamentos diários do Centro de Assistência Social às Vítimas das Enchentes (Casve).