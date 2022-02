Duas pessoas morrem em acidentes na BR-365 e BR-040

Segundo peritos, no acidente próximo a Montes Claros, motorista do Peugeot teve morte imediata ao choque (foto: CBMMG)

Mais dois mortos em acidentes rodoviários nas estradas mineiras nesta quarta-feira (9/2). Numa colisão frontal, entre um caminhão e um fiorino, no quilômetro 59 da BR-365, próximo ao trevo de Claro dos Poções, o motorista do Peugeot Partner, de cor branca, placa NYR-6J39, morreu depois de bater contra um caminhão basculante.

A violência da batida fez com que o Peugeot tivesse a cabine e a frente totalmente destruídas, com o motorista ficando preso às ferragens. Por sua vez, o condutor do caminhão caçamba perdeu o controle da direção, parando à margem da estrada. Havia também um passageiro neste segundo veículo, que nada sofreu.

Depois do acidente, a pista ficou parcialmente interditada e o trânsito controlado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), usando apenas uma pista.

Três carros

No quilômetro 638 da BR-040, na altura de Conselheiro Lafaiete, no trevo de Queluzito, no Campo das Vertentes, um acidente envolvendo três veículos, todos de passeio.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, o caso aconteeu por volta de 18h. Estiveram envolvidos um Gol cinza, placa de Conselheiro Lafaiete, que seguia no sentido Belo Horizonte; um EcoSport cinza, de Leopoldina, e um Palio prata de Queluzito, ambos seguindo em direção ao Rio de Janeiro.

Segundo relatos dos motoristas do Pálio e do Ecosport, eles estavam no mesmo sentido da via e foram surpreendidos pelo Gol, que surgiu na contramão e atingiu o Ecosport, jogando-o de encontro ao Pálio.

Com o impacto, o motorista do Gol, um homem de 21 anos, ficou preso às ferragens e morreu. O motorista do EcoSport, de 39 anos, não apresentava lesões aparentes e nem queixava de dores. Assim mesmo, foi levado por uma ambulância da Via 040 para avaliação médica no Hospital e Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete. Para lá, também foi levado o motorista do Palio, de 65 anos, que queixava-se de dor no tórax. O trânsito passou a ser feito em meia pista.