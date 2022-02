Polícia prende em SP casal que comanda tráfico no interior de Minas

Investigação que resultou na prisão do casal de traficantes foi conduzida por policiais de Ipanema (foto: PCMG)

Um casal foi preso nesta semana pela Polícia Civil mineira em São Paulo, suspeitos de comandarem o tráfico de drogas na cidade de Ipanema, na Região do Rio Doce. A detenção do homem, de 31 anos, e da mulher, de 19 anos, foi revelada nesta quarta-feira (9/2) pela corporação.

Segundo os policiais, o casal era responsável pelo fornecimento de expressiva quantidade de drogas em Ipanema. A prisão do casal ocorreu depois que outros suspeitos de envolvimento no tráfico local foram detidos. Descobriu-se, então, que o casal atuava na remessa de grande parte dos narcóticos que circulavam pelo município e região.

O homem foi preso em função de uma ordem judicial de São Paulo. A esposa, segundo apurado pela Polícia Civil mineira, assumiu o controle dos negócios ilegais desde então. A PCMG deteve a suspeita na cidade de Rio Claro (SP), com apoio de policiais civis daquele estado.

As prisões são em decorrência das investigações ocorridas no âmbito da Operação Narcos Ipanema, deflagrada em 5 de novembro do último ano. Na ocasião, foram executados mandados de busca e apreensão com objetivo de apreender um veículo e drogas transportadas de Belo Horizonte para Ipanema.

No total, a polícia já cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, sendo três contra moradores de Ipanema e dois em São Paulo. Outro suspeito de Ipanema, mas que residia também na capital mineira, está foragido.