PM prende trio que aceitava Bolsa Família como pagamento de droga em MG

A Polícia Militar prendeu três pessoas por crime de tráfico de drogas nesta quinta-feira (5/5), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A operação realizada na área central e no bairro São João apreendeu grande quantidade de entorpecentes, como pasta-base de cocaína e pedras de crack, além de dinheiro, aparelhos eletrônicos e celulares.





Em entrevista exclusiva ao portal Terra do Mandu, o tenente Dionísio Corrêa explicou que o trio é formado por dois irmãos e a esposa de um deles.





“São dois irmãos e a esposa de um deles, que se valiam de uma situação de aparente tranquilidade familiar para comercializar entorpecentes. Em uma casa bem longe do bairro São João, onde eles guardavam o peso, uma quantidade considerável de pasta base de cocaína foi apreendida no local”.









Conforme a PM, os traficantes aceitavam pagamento da droga até com cartões do Bolsa Família - programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Os militares também encontraram cartões de vale-alimentação com os suspeitos.





“Normalmente os traficantes recebem as drogas de diversas formas, por vezes aparelhos celulares, produtos receptados diversos, ferramentas, só que dessa vez nos surpreendeu que eles estavam recebendo cartões do Bolsa Família, juntamente com a senha, para trocar pela droga. São diversos cartões, com diversas senhas, que efetivamente saem de nossos contribuintes para custear isso”, contou o tenente Dionísio.