Guerra do tráfico faz mais uma vítima no Aglomerado da Serra

A Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, é um dos pontos mais violentos de Belo Horizonte (foto: Redes sociais)

A madrugada foi violenta na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que registrou nada menos que três assassinatos. Um deles ocorreu na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de BH. Gabriel Júnior Soares Santos, de 21 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Tanto a Polícia Militar, quando a Polícia Civil suspeitam que o crime seja em decorrência da guerra do tráfico na região.O crime ocorreu na famosa Praça do Cardoso, na Avenida Jefferson Coelho da Silva, conhecido ponto de venda de drogas na região. Ao chegarem ao local, os militares depararam com o corpo de Gabriel caído e já sem vida. Ele foi morto com um tiro na cabeça.

Segundo a irmã da vítima, que pediu sigilo de seu nome, dois dias antes, ela havia conversado com Gabriel, para que ele parasse de consumir e vender drogas. “Ele estava muito envolvido com o tráfico”.

Uma testemunha localizada pelo militares contou que Gabriel estava na Praça do Cardoso, quando chegou um outro homem, João Vitor, conhecido na região por “Gordinho”. Ele é vendedor de um ponto de comércio de drogas, conhecida por 'Boca Band, e começou a discutir com a vítima.

Em determinado instante, “Gordinho” sacou um revólver da cintura e atirou contra a vítima. Em seguida fugiu, em direção a um local conhecido por “Pocinho”. Gordinho, segundo levantamento feito pela Polícia, é ex-presidiário e já cumpriu penas por posse ilegal de arma e tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Polícia Sul.