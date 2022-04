Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas e esposa descobre traição

A noite duplamente infeliz do suspeito começou quando ele foi abordado pela Polícia Militar (PM) dentro do seu veículo Gol, ao lado de uma mulher, de 22 anos, em atitude suspeita, na noite dessa segunda-feira (11/4).



Segundo o registro policial, eles estavam parados na Avenida Padre Eddie Bernardes, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em local com pouca iluminação. Segundo relatos deles à PM, o homem contratou a mulher para um programa sexual.

Em seguida, ainda de acordo com o registro policial, foram encontrados dentro do veículo do suspeito uma porção de cocaína, um comprimido de ecstasy, uma bucha de maconha, um cigarro desta mesma substância, uma porção de haxixe, um papelote de cocaína e uma balança de precisão.

Diante da suspeita de tráfico de drogas, a PM questionou se o homem possuía mais entorpecentes em sua residência. Inicialmente, ele demonstrou nervosismo, com versões contraditórias, mas, ao final, confessou que havia mais entorpecentes no local.

Na companhia dele e da mulher, a PM foi até à residência, onde estava sua companheira oficial, que liberou a entrada dos militares.



No quarto do suspeito, em uma cômoda ao lado da cama e também em cima do guarda roupas, foram localizados um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, uma espingarda de pressão, mais uma balança de precisão, quatro tabletes de maconha, uma pedra de cocaína, 16 papelotes de cocaína e 179 comprimidos de ecstasy.

Além disso, ainda conforme o registro policial, foram apreendidos na residência R$ 250 em dinheiro, sendo uma nota de 200 reais e o restante em pequenas notas.



Ao ser questionado sobre o dinheiro, o suspeito não soube informar a sua origem.

Ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para Delegacia de Plantão de Uberaba para as próximas providências.