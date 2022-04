PF inaugura nova sede para emissão de passaportes em BH

A nova unidade no Ponteio Lar Shopping funcionará de segunda a sexta-feira, a partir de 08h (foto: Polícia Federal)

Quem precisa emitir o passaporte em Belo Horizonte agora tem um novo posto para a solicitação. A Polícia Federal inaugura hoje (12/4) a nova sede das Delegacias de Imigração e de Controle de Segurança Privada e do Posto de Emissão de Passaportes no Ponteio Lar Shopping, no Birro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital.