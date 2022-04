BH terá dia de muito calor e baixa umidade; confira

Dia é parcialmente nublado na capital, com possibilidade de chuva à tarde. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A capital mineira e a região metropolitana amanhecem com céu claro a parcialmente nublado hoje (12/4), e há possibilidade de chuva rápida e isolada na parte da tarde. A temperatura pode oscilar da mínima de 18 °C para a máxima de 30 °C.





É importante se atentar aos índices de umidade relativa do ar, que chegam a 35% em Belo Horizonte. O número é menor que o índice limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde para o tempo seco, de 40%. O ideal é manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.





Com diferenças extremas, as maiores temperaturas do dia serão registradas em cidades da Região Norte de Minas, que podem registrar 37 °C. Já temperatura mínima foi no Sul do estado. Os termômetros por lá marcaram 13 °C nesta terça-feira.



*Estagiária sob coordenação da subeditora Jociane Morais