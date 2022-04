PF indicia sete pessoas por venda de suplementos falsificados em Minas

PF apreendeu embalagens secundárias, rótulos, recipientes, produtos fracionados e outros materiais utilizados na fabricação ilegal (foto: Polícia Federal/Reprodução)

A Polícia Federal concluiu a Operação “Ergo Gennan”, que combateu o comércio de suplementos alimentares falsificados e adulterados no sul de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (12/04).

A investigação analisou cerca de 163 produtos de marcas diferentes, apreendidos no curso da operação. A adulteração de cinco tipos de produtos foi constatada, 14 não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comércio no território brasileiro, 13 tipos não obedeciam às normas da Agência para a venda no território nacional e sete produtos apresentaram laudo inconclusivo quanto aos componentes encontrados.

Segundo a PF, os suplementos eram produzidos e comercializados em lojas mantidas pelos criminosos nas cidades de Alfenas, Varginha, Lavras, Pouso Alegre, Poços de Caldas/MG e, também, no estado de São Paulo.

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária. Nas residências dos investigados, a polícia encontrou embalagens secundárias, rótulos, recipientes, produtos fracionados e outros materiais utilizados na fabricação ilegal.

Sete pessoas foram indiciadas por crimes contra a propriedade de marca, falsificação de produto alimentício, importação fraudulenta, venda de mercadoria contrabandeada e associação criminosa. Somadas, as penas máximas podem chegar a 20 anos de prisão.

A PF irá encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário.