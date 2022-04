Hospital do Ipsemg não tem profissional para ultrassom, denuncia casal

Segundo casal, funcionários do Hospital Governador Israel Pinheiro, do Ipsemg, informaram que a unidade não dispões de profissional que possa fazer um ultrassom (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma fisioterapeuta, grávida de seis semanas do primeiro filho, tem encontrado dificuldades para ter atendimento completo no Hospital do Ipsemg, na Alameda Ezequiel Dias, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A profissional, assistida pelo plano de saúde do Ipsemg, começou a sentir cólicas acompanhadas de sangramento nesse domingo (10/4). Acompanhada do marido, procurou a unidade de saúde, mas foi informada após breve atendimento que o hospital não possui um profissional para realizar exame de ultrassonografia.

"Diante da negativa e da necessidade de realizar esse exame, retornamos para casa, mas com o avanço das horas, já na madrugada, minha esposa passou a ter cólicas mais fortes e o sangramento aumentou. Buscamos, hoje (11/4), atendimento na rede particular. O profissional que nos atendeu nos orientou a retornar com urgência ao Ipsemg para realizar um ultrassom, pois há indicativo de ocorrer um aborto", disse o marido da fisioterapeuta, que pediu para preservar os nomes.

Com a orientação médica, novamente retornaram ao Hospital do Ipsemg e receberam nova negativa, mesmo com um laudo médico em mãos.

"Chegamos ao hospital por volta das 16h40, novamente foi negado ultrassom por falta de profissional. Eles disseram que não tinham o que fazer. Então, disse a eles que não sairia do hospital com minha esposa, pois ela estava sentido muitas dores. Diante do fato, os profissionais que nos atenderam deixaram minha esposa numa espécie de ambulatório tomando medicação na veia para reduzir as dores. Até o momento, nada do ultrassom ser feito e ficamos nesse impasse", afirmou.

O casal ainda tentou como solução um possível deslocamento por parte do hospital para alguma unidade de saúde próxima e parceira para realização do exame.

"Sugerimos a eles que a levasse em hospital parceiro e próximo para a realização desse exame, mas novamente recebemos uma negativa por parte da direção. Eles foram bem categóricos em dizer que o Ipsemg não tem um profissional para realizar a ultrassonografia. Para isso, será necessário a abertura de concurso público. Por fim, mandaram a gente ir embora pra casa", concluiu.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do hospital e aguarda uma resposta.