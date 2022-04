Inaugurada primeira UTI Pediátrica do Norte de Minas

Benção das instalações da primeira Unidade de Terapia Intensiva do Norte de Minas (foto: Luiz Ribeiro/D.A Press)

O Norte de Minas passou a contar o seu primeiro serviço de internação hospitalar de crianças com casos graves. Foi inaugurada nesta segunda-feira (11/4) a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica do Hospital de Clínicas Doutor Mário Ribeiro, vinculado ao Centro Universitário Funorte (Faculdades Unidas Norte de Minas), de Montes Claros.

A UTI Pediátrica do Hospital Mário Ribeiro conta com 12 leitos, sendo 10 deles credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e dois leitos para atendimento particular.

UTI Pediátrica tem 12 leitos (foto: Luiz Ribeiro/D.A Press)

De acordo com o Centro Universitário Funorte, foram investidos cerca de R$ 1,8 milhão na implantação da UTI, considerando os equipamentos e obras físicas, além do treinamento e capacitação da equipe médicos e enfermeiros.

A unidade vai atender crianças desde o primeiro mês de vida aos 13 anos, que apresentarem quadro grave com necessidade de suporte à vida, como equipamentos de monitoração, tratamento intensivo e ventilação mecânica (intubação).

Inauguração de UTI Pediátrica em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/D.A Press)

A solenidade de inauguração contou com a participação da diretoria do Centro Universitário Funorte, de médicos e enfermeiros responsáveis pela implantação do novo serviço e convidados.

Ao falar dos esforços para a implantação de UTI pediatria, o fundador da Funorte, Ruy Muniz, destacou o empenho da secretária Municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, para o credenciamento do serviço junto ao SUS, o que vai permitir o atendimento gratuito à população.

Foram prestadas homenagens aos médicos pediatras Itagiba de Castro Filho, conselheiro do Conselho Regional de Minas (CRM-MG) e Eduardo Avelino, ex-secretário Municipal de Saúde de Montes Claros.

A UTI Pediátrica recebeu o nome de Eduardo Avelino. A coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, a médica Cyndi Machado Melo Rodrigues, disse que o serviço especializado vai atender os casos graves de crianças dos 89 municípios da macrorregião Norte de Minas. Ela explicou que o encaminhamento dos pacientes será feito pelos médicos dos municípios da área de abrangência por meio da central de regulação de vagas hospitalares do SUS.

"O sonho é um desejo da alma. Neste caso, com esta UTI pediátrica, temos um sonho que proporcionou a realidade", afirmou Cyndi Machado, ao destacar da unidade de tratamento intensivo para salvar as vidas de crianças na região.

Ela destacou que, até então, devido à falta de uma UTI pediatria no Norte de Minas, muitos casos graves de crianças com necessidade de equipamentos de suporte à vida precisavam ser enviados para UTIs de hospitais de Belo Horizonte.

"O tempo é um fator determinante para salvar vidas nos quadros graves de crianças que precisam de UTI . Agora, esse atendimento poderá ser feito mais rapidamente na nossa região, com todos os equipamentos necessários e equipes treinadas", avalia Cyndi Machado.