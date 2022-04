Montes Claros desobriga uso de máscaras em locais abertos e fechados

Moradores continuaram usando máscara ao ar livre nesta sexta-feira em Montes Claros, apesar do fim da obrigatoriedade (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

A prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, divulgou, na noite desta sexta-feira (8/4), um decreto assinado pelo prefeito Humberto Souto (Cidadania), que suspende a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e também locais fechados na cidade.

De acordo com o decreto, o uso da proteção continua obrigatório dentro dos veículos de transporte coletivo, nos estabelecimentos de saúde, nos serviços de teleatendimento (telemarketing), cinemas e teatros para “pessoas que estiverem trabalhando com preparo e distribuição de alimentos". A publicação também diz que é “recomendada a utilização de máscaras” por moradores acima de 65 anos e pessoas do “grupo de risco” da COVID-19 (com comorbidades).

O decreto autorizando o uso facultativo de máscaras em locais fechados causou surpresa. Isso porque, em decreto anterior, publicado em 12 de março, o Executivo Municipal estabeleceu que a obrigatoriedade da proteção em locais seria suspensa quando o município alcançasse 40% das pessoas acima de 18 anos imunizadas com a dose de reforço (terceira dose) da vacina contra a COVID-19, atingido quinta-feira (7/4). Mas a flexibilização em locais fechados só seria feita quando o percentual da dose de reforço em pessoas acima de 18 anos atingisse o índice de 70% na cidade.

Na manhã desta sexta-feira, a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, em entrevista ao Estado de Minas, disse que, como o município alcançou o percentual de 40,10% de pessoas acima de 18 anos imunizadas com a terceira dose da vacina, o uso de máscaras ao ar livre passou a ser facultativo na cidade. Ela lembrou que decreto anterior da prefeitura já previa o fim da obrigatoriedade do uso da proteção em locais abertos para o momento que fosse o índice de 40% dos moradores de acima de 18 anos com o recebimento da dose de reforço.

Na tarde desta sexta-feira, quando ainda não havia o anúncio oficial da flexibilização do uso da proteção, na Praça Doutor Carlos, no Centro da cidade, praticamente todos os transeuntes continuavam usando máscara, constatou a reportagem do Estado de Minas.

Em entrevista, a secretária Dulce Pimenta chamou atenção para a importância da vacina, “a melhor ferramenta de combate à pandemia”.

“Estamos pedindo à população cautela e também a conscientização sobre a importância de vacinar e tomar a dose de reforço. É preciso que todos se conscientizem da importância da imunização para que a gente consiga segurar um cenário promissor no enfrentamento da pandemia”, afirma Dulce Pimenta

