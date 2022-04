Uso de máscaras em ambientes fechados passa a ser facultativo em Betim

População de Betim não será mais obrigada a usar máscaras em locais fechados a partir de segunda-feira (4) (foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom )

Nesta sexta-feira (1°), a Prefeitura de Betim, Região metropolitana de Belo Horizonte, publicou em edição especial do Órgão Oficial um decreto que tornará facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados. Essa nova medida passará a valer a partir de segunda-feira (4). Mas esse decreto (nº 43.321) também determina que os donos de estabelecimentos comerciais devem continuar seguindo as normas de prevenção à doença.

Esses ambientes devem se manter ventilados; e os donos devem prover soluções com álcool 70% para higienização das mãos de seus funcionários e clientes; ampliar a limpeza de pisos, corredores, corrimãos, mesas e cadeiras; dentre outras regras previstas para o cumprimento das normas de biossegurança.

Vale ressaltar que esse decreto não é válido para usuários e prestadores de serviços do transporte coletivo municipal e de aplicativos e similares; além de locais de prestação de serviços de saúde, tanto a rede pública quanto a privada. Essa determinação também não encerra com as ações fiscalizatórias, nem exime possíveis infrações de sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis.

Essa decisão ocorre em menos de um mês depois da liberação do uso de máscaras em ambientes abertos, no dia 7 de março. O baixo número de contaminações por Covid-19 e casos graves da doença, além da alta taxa de vacinação da população podem ser considerados como os principais motivos para essa flexibilidade, segundo a prefeitura.

A cidade da Grande BH registrou, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, até 12h41 desta sexta-feira (1°), 188.377 casos da doença e 1.448 mortes. Dois moradores testaram positivo estão internados e outros 25 estão em acompanhamento.



A secretária também informou que até essa quinta-feira (31), 93,2% da população acima de 12 anos já havia sido vacinadas contra a Covid com pelo menos uma dose e 88,6% com as duas doses.



Já no caso das crianças entre 5 e 11 anos, 72,1% desse público já recebeu a primeira dose e 22,9% já estão imunizados com a segunda dose.