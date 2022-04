Fábio Baccheretti, secretário de Saúde de Minas Gerais (foto: SES-MG/Reprodução )

Após a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos no estado , o Governo de Minas prevê avançar mais um passo e desobrigar também o uso do acessório em locais fechados a partir de 1º de maio. Os municípios, entretanto, terão autonomia para decidir sobre a obrigatoriedade.