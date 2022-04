Minas atinge 82% da população vacinada com duas doses contra COVID-19

A SES-MG estima que cerca de 5 milhões de mineiros estejam com a terceira dose - de reforço - atrasada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Pouco mais de um ano e dois meses que a vacinação contra COVID-19 teve início, Minas Gerais ultrapassou, nessa quinta-feira (31/3), a marca de 82% da população acima de cinco anos com duas doses ou dose única do imunizante contra a doença.





Em Minas Gerais, a cobertura vacinal relação à primeira aplicação está em 87%, equivalente a 17.486.414 doses. Já na dose de reforço, apenas 53% do público-alvo está imunizado, tendo sido aplicado 8.803.419 doses. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) estima que cerca de 5 milhões de pessoas estão com a terceira dose atrasada.





Em Belo Horizonte a situação não é muito diferente, até o momento a dose de reforço atingiu apenas 60,8% do público-alvo.





O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, ressalta que as vacinas são fundamentais para o combate à pandemia. "A vacinação é segura e confere uma proteção coletiva e contra casos graves da doença. Se vacinar e seguir corretamente o ciclo das três doses é uma ação responsável com toda a comunidade, já que isso reduz a chance de transmissão do vírus e o surgimento de variantes mais agressivas".





Quarta dose





Na terça-feira (29/3), o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, iniciou a distribuição de 533.305 vacinas contra a COVID-19 da AstraZeneca. A remessa é destinada à aplicação de quarta dose - segunda dose de reforço - em pessoas com 80 ou mais anos de idade.





Esse quantitativo é suficiente para imunizar todo o público-alvo no estado, estimado em 531.564 pessoas, segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP).

A Prefeitura de Belo Horizonte inicia a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 em idosos de 80 anos e mais – que tenham um intervalo mínimo de 4 meses desde o reforço na próxima segunda-feira (4/4).





A convocação para este público acontece de forma simultânea à convocação para a vacinação contra a gripe. A aplicação das duas vacinas de forma concomitante é segura e não há necessidade de aguardar um intervalo, mesmo uma delas sendo contra a COVID-19.





Confira o cronograma





Dias 4/4 e 5/4, segunda e terça-feira:

Quarta dose para pessoas de 80 anos e mais, cuja data do reforço tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.





Dia 6/4, quarta-feira:

Segunda dose para crianças de 5 anos, sem comorbidades, nascidas de fevereiro a julho de 2016, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.





De 4/4 a 8/4, segunda a sexta-feira:

Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose.





Os locais, critérios e documentos necessários para a vacinação de cada público podem ser consultados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais