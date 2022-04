MG registra 29 mortes e mais de 3 mil casos confirmados em 24 horas

Número de casos no estado, desde a pandemia, aumentou mais de 3,3 milhões (foto: Juarez Rodrigues/ EM/D.A Press)

Os dados do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG) desta sexta-feira (1/04), apontam que Minas Gerais registrou 29 mortes e 3.091 novos casos confirmados de COVID-19 nas últimas 24 horas. Ontem, o estado contabilizou 47 óbitos e 2.906 pessoas testaram positivo para a doença Atualmente, 53.327 casos estão em acompanhamento (cidadãos que ainda não estão em tratamento ou que o registro ainda não foi feito pelas secretarias municipais).Desde o início da pandemia, o total de casos confirmados no estado é de 3.329.451 e 60.879 mortes. Já o número de recuperados é de 3.215.245.

