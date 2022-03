COVID: em atraso com as doses de reforço, Uberaba volta a registrar óbitos

Segundo Vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta quinta-feira (31/3), pouco mais da metade dos moradores da cidade procurou pela terceira dose da vacina contra a COVID-19, até o momento (foto: Creative/Commons/Divulgação) Apesar de a pandemia da COVID-19 em Uberaba estar relativamente controlada, após consideráveis reduções nos números de mortes, internações e novos casos por dia, neste momento, cerca de metade dos uberabenses ainda não procuraram a dose de reforço da vacina contra a doença.

Segundo informações do Vacinômetro da cidade, atualizado nesta quinta-feira (31/3), a terceira dose da vacina foi aplicada, até o momento, em 51,83% das pessoas acima de 18 anos.

Além disso, no início dessa semana, após quase dez dias sem registrar mortes causadas pela doença, o município voltou a contabilizar óbitos, sendo que um (mulher de 86 anos) ocorreu na última segunda-feira (28/3) e outro (mulher de 66 anos), ontem (30/3).

Alento

Por outro lado, nesse mês de março caiu, consideravelmente, os números de novos casos e mortes por dia. O que também reduziu drasticamente foi o número de pessoas internadas.

Enquanto no final do mês de fevereiro haviam 52 pessoas com a COVID-19 internadas em hospitais de Uberaba, sendo 26 na ala de enfermaria e 26 em UTIs, neste momento há apenas cinco pessoas internadas, sendo todas na rede pública (dois pacientes na ala de UTI e três na de enfermaria).

Com relação ao comparativo dos números de casos positivos e mortes em Uberaba nos últimos dois meses, em fevereiro foram registrados 13.108 casos positivos e 93 mortes. Já entre os dias 1º e 30 de março, foram contabilizados 2.042 novos casos e 25 óbitos.

A importância da terceira dose

A Secretaria de Estado de Saúde ressaltou, por meio de nota, que a importância da imunização da terceira dose da vacina contra a COVID-19 está ligada ao aumento do número de anticorpos, o que evita o surgimento de novas variantes.