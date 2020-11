Sul de Minas: tabaco apreendido pela Receita Federal vai virar adubo

Tabaco vai se transformar em adubo por meio da compostagem (foto: Reprodução/IFSULDEMINAS)

O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais(Ifsuldeminas) vai produzirorgânico a partir de 16de tabaco doadas pela Receita Federal. O material foi apreendido eme seria utilizado na fabricação clandestina de. O projeto será executado no campus de, a 85 quilômetros de Poços de Caldas.



Parte da carga já foi entregue no instituto e o restante chega nesta quinta-feira (19). Para que o tabaco se transforme em adubo é necessário o processo de compostagem, onde a matéria-prima é misturada com outras substâncias. Após a conclusão do trabalho, entre 90 e 120 dias, o material será usado nas áreas de cultivo da Escola Fazenda do instituto.

Além de sustentável, o adubo poderá alterar as características do solo e aumentar a qualidade da produção. A nicotina do cigarro, por exemplo, tem propriedades inseticidas. “Espera-se a melhoria dos aspectos físicos, químicos e biológicos dos solos, ou seja, melhor conservação das áreas, melhor nutrição das plantas e aumento de produtividade, afirmou o coordenador geral de Produção do campus Muzambinho, Carlos Alberto Machado Carvalho.



A Receita Federal informou que o projeto deverá se repetir em Muzambinho e nos outros campi do Instituto. “Essa parceria transforma materiais contrabandeados em produtos benéficos à comunidade e ao meio ambiente”, disse o delegado da Receita Federal, Michel Lopes Teodoro.