Projeto vai acelerar flagrantes policiais em Curvelo e mais 16 cidades

Plantão Digital foi lançado em janeiro em Belo Horizonte e chegou nesta semana às delegacias regionais de Curvelo e Pirapora (foto: PCMG/Divulgação)

As Delegacias Regionais de Polícia Civil em Curvelo e Pirapora, pertencentes ao 14º Departamento de Polícia Civil em Curvelo, passaram a integrar nesta terça-feira (22) o projeto Plantão Digital.





A plataforma, lançada em janeiro em Belo Horizonte, possibilita a realização de autos de prisão em flagrante por meio de uma sala virtual, evitando o deslocamento físico de pessoas entre as unidades. Além das três cidades, outras seis estão integradas ao sistema.









O delegado regional de Pirapora, Diego Casemiro da Silva, espera que o Plantão Digital possa trazer benefícios para sociedade. “Ele vai possibilitar uma melhor gestão dos recursos de forma que a PCMG possa prestar um melhor serviço e atendimento para a população”, comentou.





Já o delegado regional de Curvelo, Alexandre Viana Correa, espera mais agilidade no atendimento. “Ele [o projeto Plantão Digital] irá beneficiar não só atendimento das ocorrências, que será mais célere, como também vai otimizar os recursos da PCMG. Vamos atender 17 municípios ao todo nesse Plantão Digital. Esperamos que essa ferramenta possa ser difundida para que a PCMG possa otimizar os seus recursos e para otimizar as investigações policiais, que são o nosso principal objetivo”.





Para o lançamento do projeto estiveram presentes o chefe adjunto da Polícia Civil, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, e a Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ), delegada-geral Ana Cláudia Oliveira Perry. Os conselheiros da Polícia Civil conversaram com as equipes locais, tiraram dúvidas sobre o projeto, bem como receberam sugestões.





Desde a inauguração em Belo Horizonte e Nova Lima, o projeto piloto foi regulamentado pela Resolução nº 8.133, assinada pelo chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza, que instituiu, em caráter experimental, o Planta%u0303o Digital, por videoconfere%u0302ncia, na Delegacia Regional de Poli%u0301cia Civil em Nova Lima e na Deplan III do Barreiro/Belo Horizonte.