MPF aciona Justiça para reforçar impedimento das aulas presenciais no Colégio Militar de BH

Outro pedido já havia sido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas no Serviço Público Federal em Minas Gerais (Sindsep/MG) e deferido pela 3ª Vara Federal Cível de Minas





pandemia do novo coronavírus, a instituição de ensino militar está obrigada a cumprir os planos sanitários desenvolvidos pelo estado de Minas Gerais e pelo município de Belo Horizonte. Ambas ainda não autorizaram o retorno das atividades escolares.



De acordo com o MPF, no contexto de enfrentamento da, a instituição de ensino militar está obrigada a cumprir os planos sanitários desenvolvidos pelo estado de Minas Gerais e pelo município de Belo Horizonte. Ambas ainda não autorizaram o retorno das atividades escolares.







Para o MPF, a retomada precoce das atividades presenciais coloca em risco não só as pessoas fisicamente presentes no ambiente escolar, mas também familiares e terceiros que irão compartilhar, por exemplo, os veículos de transporte coletivo com os alunos. “Ou seja, além de violar o planejamento sanitário das autoridades municipais e estaduais, coloca em risco todo o esforço coletivo feito até aqui pela população em geral”, lembra Helder Magno.





Para o Ministério Público Federal, “por mais que o Colégio Militar de Belo Horizonte tenha natureza jurídica de ente federal, na qualidade de estabelecimento de ensino com instalações no município de Belo Horizonte, o retorno às aulas presenciais é assunto de peculiar interesse do Município, a cujas autoridades compete a decisão sobre a oportunidade e segurança do retorno das atividades presenciais das escolas existentes nos seus limites territoriais”.