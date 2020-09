Clubes de lazer e Feira Hippie poderão voltar a funcionar em BH

Os clubes de lazer e a Feira Hippie poderão voltar a funcionar no fim de setembro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pelo secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado. Os clubes devem retornar no próximo dia 26 e a feira no domingo, 27.





LEIA MAIS 15:59 - 15/09/2020 Insatisfeitos, expositores da Feira Hippie protestam na porta da Prefeitura de BH

11:32 - 18/09/2020 Nova Lima autoriza bares e restaurantes a colocarem mesas em calçadas

16:32 - 11/09/2020 Lojistas de BH comemoram abertura aos sábados; bares e restaurantes projetam avanços em breve



A mudança vai impactar no trânsito. Segundo o secretário, o trânsito vai funcionar como no feriado de 7 de Setembro. "Precisamos avisar à população sobre das mudanças que acontecerão nos trajetos dos coletivos", comentou Machado

Em nova modalidade, a feira de artesanato vai se estender da Avenida Carandaí até a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. De acordo com o secretário, esta é uma medida para que o espaço seja ampliado entre as barracas. As barracas para alimentação ficarão na Rua Espirito Santo, esquina com Avenida Afonso Pena.A mudança vai impactar no trânsito. Segundo o secretário, o trânsito vai funcionar como no feriado de 7 de Setembro. "Precisamos avisar à população sobre das mudanças que acontecerão nos trajetos dos coletivos", comentou Machado





O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, acrescentou que, mesmo com autorização, pode ser que a feira não volte na data prevista pois ainda é necessário uma organização.



Portanto, o novo layout está sendo discutido entre os feirantes. "Eles (os feirantes) estão em discussão sobre o formato. Esse processo é deles. E, se eles não conseguirem tomar a decisão, talvez não consigam voltar na semana que vem. Mas, a volta da feira já está autorizada", completou André.



Sobre outras feiras, como no caso do Mineirinho, na Pampulha, ele destacou que o retorno ainda está em estudo e que o funcionamento da tradicional Feira Hippie é fundamental para traçar os rumos. Os clubes

Jackson ressaltou que “as regras são muitas” e estão sintetizadas na portaria que deve ser publicada neste sábado (19). “As regras são muitas para (a reabertura dos clubes) e estão todas sintetizadas na portaria que vai sair amanhã cedo. Mas é um protocolo que já está disponível online há mais ou menos um mês no site", disse o secretário de saúde.



"Sauna fica fechada e para o uso de piscina é necessário seguir a regulamentação, com distanciamento, número restrito de pessoas por raia”, afirmou o secretário municipal de Saúde.



Ao serem questionados sobre o uso de quadras para esporte dentro dos clubes, o scretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis: “De um modo geral, a gente aconselha que todas as atividades coletivas sejam evitadas, mas a gente não está proibindo. Recomendamos o uso máscaras quando estiverem praticando e que tomem todos os cuidados.”

Bares e Restaurantes

Durante o anúncio desta sexta-feira, a prefeitura informou ainda que os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar de segunda a domingo, das 11h às 22h. A venda de bebida alcoólica só será permitida a partir de quarta-feira, das 17h às 22h. Aos sábados e domingos, das 11h às 22h.





Outra conquista do setor é a liberação para apresentação de músicos ao vivo nesses estabelecimentos. No entanto, o show deve ser separado da plateia com proteção de acrílico. Entretanto, continuam vedadas as atividades de entretenimento que possam causar aglomerações como exibição de jogos.









Cuidado redobrado

Mesmo com a medida de flexibilização, a prefeitura não descarta voltar atrás e fechar, se for necessário. "Essas são medidas adequadas para o momento que estamos vivendo hoje, mas é importante lembrar que caso os indicadores piorem é possível o retrocesso para a fase anterior ou até uma volta para o funcionamento apenas dos serviços essenciais", disse o secretário de saúde.

“É importante termos consciência do distanciamento, máscara, uso do álcool em gel. A doença é muito grave, a mortalidade é alta e o controle depende de nós todos”, completou.

Dentro dos shoppings, a praça de alimentação pode funcionar das 12h às 22h.