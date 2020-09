Insatisfeitos, expositores da Feira Hippie protestam na porta da Prefeitura de BH

Expositores da Feira Hippie fazem manifestação na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo retomada total (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) Feira Hippie, em Belo Horizonte, estão insatisfeitos com a proposta de retomada apresentada pelo Executivo municipal. Eles fizeram um protesto na tarde desta terça-feira (15), na porta do prédio do prédio da Prefeitura Municipal de BH (PBH) para cobrar um novo posicionamento do prefeito, Alexandre Kalil. Expositores da, em, estão insatisfeitos com a proposta de retomada apresentada pelo Executivo municipal. Eles fizeram umna tarde desta terça-feira (15), na porta do prédio do prédio da Prefeitura Municipal de BH (PBH) para cobrar um novo posicionamento do prefeito,





13:07 - 12/09/2020 Centro de BH: lojas de rua têm bom movimento em primeiro sábado após nova flexibilização feira, realizada aos domingos, foi paralisada devido à pandemia do novo coronavírus. Com a flexibilização das atividades na capital, Kalil anunciou, no fim do mês passado, que apenas 880 barracas poderiam voltar a funcionar. Esse número representa a metade do total de expositores e, segundo a prefeitura, a ideia é fazer um rodízio para que cada domingo seja feita a troca dos feirantes. , realizada aos domingos, foi paralisada devido à pandemia do novo. Com adas atividades na capital, Kalil anunciou, no fim do mês passado, que apenas 880 barracas poderiam voltar a funcionar. Esse número representa a metade do total dee, segundo a prefeitura, a ideia é fazer umpara que cada domingo seja feita a troca dos feirantes.

A proposta não agradou a aguns expositores. É o caso de Carlos Nilton Antunes, de 60 anos, que trabalha na feira há 40 anos. Para ele, a retomada tem que ser para todas as barracas.





“Tudo que tenho e consegui foi na Feira Hippie. Desde a paralisação, em março, achei que ia durar no máximo duas ou três semanas. Enquanto isso, eu e minha família fomos fazendo máscaras para vender, mas não conseguimos recuperar toda a venda que perdemos nesses meses parados”, disse.



“A feira tem que retomar 100%, não tem como deixar só metade. Muita gente depende disso, tem muitas pessoas idosas que trabalham nela. A prefeitura deveria estender o espaço para todo mundo voltar”, completou.

Carlos Nilton Antunes, tem 60 anos e trabalha na feira há 40 anos junto da família (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)





De acordo com informações apuradas pela reportagem, muitos feirantes discordaram dos representantes que se reuniram com a prefeitura. Eles informaram que as propostas apresentadas no diálogo com o Executivo Municipal não atendem aos anseios da maioria.



A palavra da prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a proposta foi feita com base nos parâmetros de distanciamento social colocados pela Vigilância Sanitária.



"A comissão paritária está avaliando a proposta e, junto com a PBH, fazendo um censo para apurar junto aos feirantes aqueles que querem retornar durante a pandemia. Caso haja queda expressiva no interesse, algum protocolo poderá ser analisado. Enquanto isso, aguardamos a apreciação da proposta atual por parte dos interessados", concluiram.

