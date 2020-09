Edital para concurso dos bombeiros é divulgado; remuneração inicial passa de R$ 6 mil

Bombeiros combatem incêndio em prédio na Praça Sete, no Hipercentro de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 19/6/19 )



A Academia de Bombeiros publicou nesta terça-feira (22) o edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o ano de 2021. Com remuneração inicial de R$ 6.519,44, o exame já tem data marcada: será no segundo domingo de janeiro, dia 10.









As inscrições para a realização da prova, que tem gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), começam em 22 de novembro e vão até 21 de dezembro. O valor da inscrição é de R$ 150,16.





O oficial bombeiro militar tradicional exerce funções de gerência na corporação. Ele lidera equipes de bombeiros que atuam em diversas áreas, como salvamentos, combate a incêndio florestal, incêndio urbano, atendimento pré-hospitalar, análise de projetos de prevenção, entre várias outras áreas.









Profissionais da Saúde

Nesta terça-feira também foi feita a publicação do edital nº 2/2020 que prevê a admissão de 10 novos oficiais para preencher o quadro de oficiais de saúde nas áreas de psiquiatria, otorrinolaringologia, pneumologia, medicina de emergência, cirurgia de tórax e clínica médica e fisioterapia.





Eles são capacitados para realizar atividades de prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde física e mental dos militares, assessorar o comando nos assuntos relacionados à sua área específica, executar as atividades relacionadas à assistência à saúde ambulatorial, entre outras coisas.