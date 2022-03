Veja o boletim de mortes e casos de COVID-19 em MG desta quarta (30/3)

Nas últimas 24 horas, estado registrou 2.896 novos casos confirmados de COVID-19 e 33 mortes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O estado registrou, nas últimas 24 horas, 2.896 novos casos confirmados de COVID-19 e 33 mortes, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Nessa terça (29), Minas contabilizou uma morte e mais de 3 mil pessoas que testaram positivo para a doença Segundo o monitoramento feito pelo SES-MG, nos últimos 7 e 14 dias, o índice de incidência do novo coronavírus, em Minas, diminuiu em 31% e 39%, respectivamente. No dia 21 deste mês, foram registradas,no estado, metade das mortes comparado à fevereiro Desde o início da pandemia, o estado teve 60.803 óbitos e 3.323.456 casos confirmados, sendo que 3.207.529 infectados se recuperaram.Além disso, no momento, 55.124 pessoas estão em acompanhamento (cidadãos que ainda estão em tratamento ou que o registro ainda não foi feito pelas secretarias municipais de saúde do governo mineiro).

