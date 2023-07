Impasses deixam cavas à beira de áreas de preservação no entorno de BH

432

Cavas paralisadas da Mineração Geral do Brasil ficam na área de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em Brumadinho (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press )





Estado que teve seu nome inspirado pela extração mineral, Minas Gerais sofre com a multiplicação de um passivo produzido por séculos de exploração que resultaram em centenas de empreendimentos hoje inativos, em muitos dos quais impasses administrativos ou judiciais atrasam ainda mais a solução para os danos ambientais.



E boa parte dessas extrações desativadas é vizinha de áreas de preservação, de recarga de aquíferos ou de nascentes, o que agrava seu risco, ao ameaçar fontes que alimentam bacias hidrográficas ou abastecem populações inteiras.





Exemplos dessa situação estão evidentes em áreas da Grande BH e vizinhas à região metropolitana, como ocorre na Serra do Rola-Moça. Sequência montanhosa das serras do Curral e do Cachimbo, o maciço sofre em sua zona de amortecimento com a degradação e erosão das cavas e barragens da Mina de Casa Branca, da Mineração Geral do Brasil (MGB), na porção de Brumadinho, um dos 401 empreendimentos de extração que se encontram paralisados no estado, enquanto outros 119 estão em situação de abandono, como revelou em sua edição dessa segunda-feira (17/7) o Estado de Minas.





Em 2022, a mineradora conseguiu relatório da Agência Nacional de Mineração (ANM) favorável, que contribuiu para a concessão de liminar na Justiça Federal à empresa, autorizando atividades de descomissionamento (esvaziamento) de barragens, que naturalmente envolvem atividades de mineração na área. Contudo, novo parecer relativo à estabilidade da estrutura de retenção de rejeitos levou à cassação da liminar, e a empresa teve que recorrer ao processo de licenciamento convencional, ainda em análise pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).





Hoje, no espaço em que funcionava a MGB, às margens da estrada para Casa Branca, entre o Rola-Moça e o Condomínio Retiro das Pedras, não se veem sinais de atividades minerárias, tampouco de monitoramento das estruturas geológicas. As duas cavas, com seus degraus e zonas de aparentes erosões no alto, chegam a 54 metros e a 20 metros de profundidade, com áreas que somadas atingem oito hectares. Abaixo, a mina conta com duas barragens e estruturas administrativas e operacionais.





Segundo o movimento Rola-Moça Resiste, os processos que a mineradora quer usar para descomissionar as barragens exigem mineração e a criação de estrada dentro da área do parque, que poderia superar o tráfego de 144 caminhões/dia, trazendo impactos diretos à unidade de conservação.

O que diz a mineradora

Leia: Extrações abandonadas ou paralisadas aumentam 30% em Minas Gerais Questionada, a MGB informou que a Mina de Casa Branca encontra-se paralisada há mais de 22 anos, desde junho de 2001, e que as barragens de rejeitos e demais estruturas passam por inspeções, monitoramento e manutenções periódicas. Sustenta que mantém profissionais treinados para esse fim, com base nas normas estaduais e federais, e tratativas com órgãos oficiais encarregados de atestar a segurança do complexo. Questionada, a MGB informou que a Mina de Casa Branca encontra-se paralisada há mais de 22 anos, desde junho de 2001, e que as barragens de rejeitos e demais estruturas passam por inspeções, monitoramento e manutenções periódicas. Sustenta que mantém profissionais treinados para esse fim, com base nas normas estaduais e federais, e tratativas com órgãos oficiais encarregados de atestar a segurança do complexo.





A mineradora afirma que monitora as barragens visualmente e por meio de instrumentos, com manutenção de acordo com a necessidade das estruturas e a partir de observações técnicas. Informou ainda que “auditoria externa de março de 2023 atestou as condições da barragem como adequadas para estabilidade física do maciço e capacidade hidráulica do sistema extravasor e apontou recomendações, classificadas como de rotina, de modo a garantir o funcionamento adequado e as condições de segurança”.