Minas desativadas expõem as cicatrizes da exploração no estado

(foto: fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

“É a água que temos aqui”.

“É a água que temos aqui. Somos muitas pessoas e não temos acesso (ao abastecimento). O certo seria que não poluíssem a água, porque depois ela cai no rio (das Velhas)”, reclama o comerciante Luís Ricardo Ferreira Romeu, de 30 anos, referindo-se ao líquido contaminado que escorre da mina. “Acabamos usando. Só não bebemos e cozinhamos com ela. Mas muita gente usa essa água para tudo. É que aqui falta de tudo: água, estrada, esgoto...”, completa Christina de Freitas, de 42, desempregada, que mora na ocupação Vila da Mata, em Nova Lima, com o marido e o filho de 1 ano.







Leia: Extrações abandonadas ou paralisadas aumentam 30% em Minas Gerais Quando a mina em Nova Lima deixou de ser explorada, os dois acessos que existiam na base do Morro da Glória (Morro Santa Rita) para a extração do ouro foram lacrados com estruturas de alvenaria. Do alto, onde uma mata fechada cobre o contorno dos morros, desce um curso d'água conduzido por uma calha de concreto. É esse pequeno córrego que passa em meio às casas da ocupação, com água imprópria que chega a ser acumulada em pequenas barragens nas partes mais baixas da comunidade.

O líquido, invariavelmente, segue para desaguar no Rio das Velhas, apenas quatro quilômetros acima da Estação de Captação de Água de Bela Fama, da Copasa. É de lá que vem a água que chega às torneiras e reservatórios de 60% dos consumidores da Grande BH.

SEM LICENÇA

O cadastro da Feam indica que empreendimentos como a Mina Morro da Glória são considerados paralisados quando “a atividade de extração mineral está inativa, com previsão de reinício de produção e com medidas de controle e monitoramento ambiental”. Já os abandonados se encontram “sem previsão de reinício da atividade, sem medidas de controle ou monitoramento ambiental, caracterizando o abandono do empreendimento, no qual o processo de fechamento está incompleto ou ausente”.





Cristina de Freitas, com o filho de 1 ano: %u201CMuita gente usa essa água para tudo, porque aqui falta água, esgoto, estrada...%u201D

Sujeira depois da pedra-sabão

Entre os problemas identificados em fiscalizações de minas inoperantes, os agentes da Feam puderam verificar que grande parte dos empreendimentos paralisados “não investem em processos de recuperação e não apresentam sinalização e cercamento, sendo que, muitas vezes, os acessos são precários. Em muitos casos, há dificuldade em se identificar o responsável pelo passivo e pelo empreendimento, as áreas encontram-se com processos erosivos evidentes e sem sistemas de drenagem”.





Um retrato exposto desse tipo de situação pode ser encontrado em outro ponto da zona rural de Nova Lima, onde um rombo no terreno em meio a pastos e à mata ciliar de um afluente do Córrego dos Boiadeiros engoliu 11 hectares de área onde foi aberta uma mina de esteatito, a pedra-sabão.





Abandonada, a escavação em degraus buscando os veios cinzentos usados para artesanato e outros utensílios perfurou mais de 60 metros. No fundo, a água corre e se acumula até vencer a cavidade aberta por tratores e escavadeiras, seguindo mata adentro já com o barro e os resíduos do esteatito. Nas bordas da cava, o terreno já apresenta sulcos provocados pelas erosões trazidas por chuvas e enxurradas que vêm das partes mais altas.





Ao deixar a mina, a água segue atravessando propriedades rurais e sofrendo alguns barramentos até ingressar no Córrego dos Boiadeiros, já em área preservada de Mata Atlântica, onde deságua no Ribeirão dos Macacos, importante afluente do Rio das Velhas, cuja a foz fica a apenas dois quilômetros da captação da Copasa em Bela Fama.







Passivo deixado pela extração de esteatito degradou 11 hectares e motivou inquérito

Controle parte de empreendedores

A exploração de ouro e a geração de resíduos tóxicos no processo, como o arsênio, fazem da água que escorre da Mina de Morro da Glória uma ameaça para 500 pessoas das três ocupações Vila da Mata, em Nova Lima, na Grande BH.Mesmo com placas espalhadas pela mineradora AngloGold Ashanti alertando que se trata de líquido impróprio para uso, vários moradores o empregam para lavar louças e roupas, fazer a limpeza das casas e até para consumo de galinhas e porcos, arriscando a saúde das próprias famílias.A situação do empreendimento paralisado e com área vizinha ocupada irregularmente é preocupante, mas representa apenas um exemplo grave dos perigos que podem representar empreendimentos minerários abandonados após a exaustão de seus valores, de sua viabilidade ou paralisados até melhor oportunidade de exploração.E está longe de ser um caso isolado: em todo o estado, são mais de 500 feridas deixadas para trás pela extração de riquezas minerais, com ameaças ao meio ambiente e a comunidades, em um quadro que o Estado de Minas revela hoje e amanhã na reportagem“Minas desativadas: cicatrizes da exploração”.Das 520 minas inoperantes identificadas no estado pela Feam, 57 não têm licença ambiental. Dessas, 30 (53%) foram caracterizadas como paralisadas e 27 (47%), como abandonadas. Os principais passivos ambientais encontrados nessas áreas inativas de exploração correspondem à perda de solo, carreamento e disposição desordenada de materiais sólidos, assoreamento de drenagens, acúmulo de água pluvial em cavas e intervenções em áreas de preservação permanente (APPs).