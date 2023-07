432

Um carro com quatro passageiros caiu em um barranco, próximo ao Km 35, da BR-381, em Caeté, na Grande BH, na tarde deste domingo (16/7).

Segundo informações, o acidente ocorreu cerca de 2 km antes do trevo de Caeté, no sentido BH. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu foram deslocadas para o local, além do helicóptero Arcanjo.

Quando chegaram ao local, os militares constataram que não havia nenhuma vítima presa às ferragens e todos os ocupantes já estavam fora do veículo (foto: CBMMG/Divulgação )





