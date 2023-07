Carro capota na BR-040, perto do Verdemar, em Nova Lima

432

Carro capotou depois de acidente na BR-040, em Nova Lima (foto: Samu/Divulgação)

Um carro capotou na BR-040, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de bater em outro veículo na manhã desta segunda-feira (17/7). O acidente deixou pelo menos dois feridos.A batida foi na altura do supermercado Verdemar, sentido Rio de Janeiro. Os veículos foram retirados da via, mas a faixa esquerda segue interditada, com o trânsito fluindo com lentidão. O congestionamento, segundo informações da Via 040, concessionária que administra o trecho, chega a quase 4 quilômetros.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os motoristas seguiam em sentido oposto, quando um dos veículos saiu da pista e atingiu o outro. Após a batida, um dos carros capotou.Uma das vítimas ficou com o pé preso às ferragens e, após ser retirada do veículo pelos bombeiros, foi levada ao hospital. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde delas.Outro acidente na MGC-356, na altura do bairro Olhos d'Água, Região Oeste de BH, desta vez envolvendo um carro e uma moto, deixa o trânsito travado na região. Não há informações sobre as causas do acidente.