Vendaval derruba árvores na BR-040, em Juiz de Fora

432

Trecho da BR-040, no sentido Rio de Janeiro a Juiz de Fora, está interditado por queda de árvores (foto: Concer) A manhã desta quinta-feira (13/7) começou com fortes vendavais na Zona da Mata Mineira. E o impacto dos ventos foi sentido pelos motoristas que precisam trafegar pela BR-040, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Árvores caíram na pista, levando a uma série de transtornos. A Concer, concessionária que administra esse trecho, pediu para os motoristas terem cuidado.





Segundo a concessionária, árvores caíram na Serra de Petrópolis, bloqueando o trânsito para quem segue do Rio de Janeiro para Juiz de Fora. Equipes da Concer e do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar as árvores e os galhos que estão sobre a pista. Por causa disso, apenas meia pista está disponível para tráfego.

Por causa da queda dessas árvores, a praça de pedágio em Duque de Caxias, sentido Juiz de Fora, ficou fechada por mais de uma hora. Por volta das 09h45, a Concer informou que a praça foi reaberta. Foram registrados 6 km de retenção de veículos. A concessionária orienta, para os motoristas que quiserem, fazer o retorno na antiga praça de pedágio, no km 104 da rodovia.





Segundo a Concer, para quem vai de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, o fluxo segue normal. No entanto, a concessionária reforça o pedido de atenção para os motoristas por causa do risco de novas quedas de árvores. A previsão é que os vendavais continuem até o início da tarde.





A Defesa Civil também enviou um alerta para os moradores de Juiz de Fora, relatando que há previsão de rajadas de vento superiores a 60 km/h nesta quinta e sexta-feira (14/7).





Vendaval pode ter relação com ciclone extratropical

As fortes rajadas de vento sentidas na Zona da Mata Mineira podem ter relação direta com o ciclone extratropical que atinge o sul do país.





A previsão é de tempo com mais vento nas regiões Sul, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo.





Há risco de alagamentos, deslizamentos e enxurradas, assim como destelhamentos, danos nas redes elétricas e quedas de árvores e galhos.





Os riscos variam de acordo com a região e a intensidade com a qual o ciclone deve atuar. Por isso é importante sempre estar alerta às recomendações da Defesa Civil e outros órgãos competentes na sua cidade e Estado.



Em cidades ao sul do país, com maior risco de alagamentos, as recomendações dos órgãos competentes vão desde procurar abrigo seguro a não entrar em contato com águas.