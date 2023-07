Fogo em pastagem ameaça casas

432

Chamas altas assustaram os moradores do Bairro João Paulo II (foto: CBMMG)

Ainda são desconhecidas as causas de um incêndio em uma mata no Bairro João Paulo II, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O fogo ameaçava várias imóveis residenciais, na noite de quarta-feira (12/7).

O Corpo de Bombeiro enviou duas guarnições ao local com 12 combatentes. As chamas foram controladas em cerca de uma hora de trabalho e foram necessários cinco mil litros d'água.

Segundo estimativa dos bombeiros, o fogo queimou cerca de um hectare de pastagem.



A Perícia da Polícia Civil foi acionada porque existe a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso.