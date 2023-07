Incêndio no Cachoeirinha: bombeiros seguem fazendo rescaldo 32 horas depois

432

Militares do Corpo de Bombeiros seguem atuando no incêndio em galpão do bairro Cachoeirinha na manhã desta quinta-feira (13/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no combate ao incêndio em um galpão do Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (13/7). O fogo começou na noite de terça-feira (11/7) e o combate às chamas já dura mais de 32 horas.

De acordo com os militares, por volta das 9h de hoje, haverá uma nova averiguação da situação no imóvel da Rua Castro Morais, . Uma retroescavadeira foi acionada para ajudar no trabalho de rescaldo. Não há previsão de término da ocorrência.

No galpão, havia uma grande quantidade de materiais combustíveis, como pallets de madeira, que, além de queimarem na superfície, também armazenam bastante calor.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que quatro imóveis seguem sem energia na manhã de hoje. A previsão é de que os clientes sejam religados ainda nesta quinta-feira.

O incêndio

Ver galeria . 48 Fotos As chamas e muita fumaça podem ser vistas de diferentes pontos da capital mineira (foto: Instagram: @estev4m/Esp. EM - Belo Horizonte - MG )

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h de terça-feira depois que vizinhos escutaram o alarme de incêndio do galpão tocar.

A fumaça e as chamas podiam ser vistas de longe. O imóvel é de uma empresa de montagem e manutenção de equipamentos para eventos, com armazenamento de material inflável, como madeira, plástico e isopor.

Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio. No entanto, além de estar repleto de materiais inflamáveis, o local não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que certifica o cumprimento das normas de prevenção de incêndios e a presença de pessoas no interior da empresa.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que 12 imóveis vizinhos ao galpão foram vistoriados e em 11 os proprietários foram notificados a manterem isolamento preventivo devido ao risco de queda de parede do galpão. “Aguardando o fim do combate ao fogo e rescaldo para vistoria no interior do imóvel”, explicaram.